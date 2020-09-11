«Страшнее ядерной бомбы»: китайское CМИ оценило «Авангарды»

https://static.news.ru/photo/addffff0-f496-11ea-9b5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Перевооружение российской армии новейшими моделями ракет с огромной дальностью полёта «ставит Америку в безвыходное положение». Так, выдающимися боевыми свойствами обладают военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс».

Такое мнение высказал автор статьи, опубликованной китайским порталом Sina. В публикации говорится, что американская ПВО не способна перехватить «Авангард» из-за скрытности ракеты, а феноменальная скорость делает её весьма эффективной.

Автор отметил способность ракеты долететь до Вашингтона за 15 минут, указав, что «за это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе». Он добавил, что в случае начала гипотетического конфликта между Москвой и Вашингтоном прибрежные районы США окажутся беззащитными перед атакой «Авангардами». Не спасёт даже «самая совершенная система обороны в мире».

«Шедевр российской армии» по боевым характеристикам является «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», подчеркнул автор публикации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что системы противоракетной обороны (ПРО) США не успевают за развитием вооружения России. Их шансы перехватить новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Авангард» «близятся к нулю». Такое мнение высказал американский военный журнал Military Watch. На ранних этапах и в плотных слоях атмосферы американские системы ПРО не способны до них достать.