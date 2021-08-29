Шойгу рассказал, как повысили эффективность комплекса «Панцирь-С»

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что по итогам модернизации зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» его эффективность в борьбе с беспилотниками увеличится примерно на треть. Об этом глава Минобороны сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» (ВГТРК).

Это не только новый «Панцирь», <...> у которых существенно увеличена дальность их обнаружения от беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили, — сказал Шойгу.

Также он сообщил , что в Вооружённых силах утверждён единый подход в разработке БПЛА, благодаря которому в 2021 году на вооружении будет состоять более 2 тыс. беспилотных аппаратов.

Шойгу также сказал, что «нам есть, чем оберегать страну». Это касается того, что в России ведётся работа над увеличением дальности, точности и скорости гиперзвукового оружия, его адаптации к новым носителям.

Мы не можем под каждую ракету делать новый самолёт и корабль, — сообщил Шойгу, добавив, что для разных носителей должна быть одна пусковая установка.

Ранее сообщалось, что единовременная выплата в 15 тысяч рублей, которую направят военнослужащим по решению президента России Владимира Путина, обусловлена уровнем инфляции, которая ускорилась из-за пандемии COVID-19.