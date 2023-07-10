Секретные технологии НАТО стали достоянием российских военных MWM: захват ракеты Storm Shadow открыл России доступ к секретным технологиям НАТО

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Ракета Storm Shadow

Россия получила возможность изучить секретные технологии НАТО, применяемые при разработке ракет Storm Shadow, сообщает Military Watch Magazine. Такие боеприпасы поставляются на Украину по инициативе Великобритании, и теперь один из них оказался в распоряжении ВС РФ.

Как утверждают журналисты, трофей в виде Storm Shadow позволит российским военным разработать меры противодействия потенциальным угрозам со стороны НАТО. Так как снаряд предназначен для запуска с воздушной платформы, запустивший ракету истребитель будет уязвим в случае успешного перехвата боеприпаса.

Захват Storm Shadow предоставит дополнительные возможности для изучения технологий западных крылатых ракет и разработки соответствующих мер противодействия, – сказано в публикации.

Более того, по мнению издания, Западу следует опасаться передачи сведений о ракете другим странам, вроде Белоруссии, Китая или Северной Кореи.

О захвате в качестве трофея англо-французской ракеты Storm Shadow ранее сообщил глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он заявлял, что операция по изъятию боеприпаса длилась два дня.

Во время осмотра выяснилось, что наиболее чувствительные элементы снаряда не пострадали. В частности, речь идет об электронных системах. Сейчас ракету передали специалистам для тщательного изучения.