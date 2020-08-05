Ростех приступил к серийному производству пистолета «Удав»

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Специалисты Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), входящего в Ростех, приступили к серийному изготовлению отечественного пистолета «Удав», сообщили в госкорпорации.

Пистолет обладает калибром 9 миллиметров и превосходит по многим параметрам своих зарубежных конкурентов.

Одной из особенностей российского пистолета является конструкция магазина с указателем патронов, позволяющего стрелку определить наличие боеприпасов, информирует «ПолитЭксперт».

Также пистолет будет иметь глушитель со сменным теплопоглощающим модулем. Кроме того, «Удав» может использовать боеприпасы с повышенным уровнем пробиваемости или с уменьшенной скоростью пули. Пистолет может пробить бронежилет второго класса.

Как ранее писал NEWS.ru, в России завершились государственные испытания нового пистолета-пулемёта Калашникова. Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства.