Ростех приступил к серийному производству пистолета «Удав»

Специалисты Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), входящего в Ростех, приступили к серийному изготовлению отечественного пистолета «Удав», сообщили в госкорпорации.
Пистолет обладает калибром 9 миллиметров и превосходит по многим параметрам своих зарубежных конкурентов.
Одной из особенностей российского пистолета является конструкция магазина с указателем патронов, позволяющего стрелку определить наличие боеприпасов,
Также пистолет будет иметь глушитель со сменным теплопоглощающим модулем. Кроме того, «Удав» может использовать боеприпасы с повышенным уровнем пробиваемости или с уменьшенной скоростью пули. Пистолет может пробить бронежилет второго класса.
Как ранее писал NEWS.ru, в России завершились государственные испытания нового пистолета-пулемёта Калашникова. Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства.
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