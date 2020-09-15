Российский фрегат следит за действиями эсминца ВМС США в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/b953f92c-f793-11ea-8ab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца «Франклин Рузвельт» ВМС США, который зашёл в акваторию Чёрного моря.

Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат «Адмирал Эссен», — цитирует ТАСС сообщение Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ.

Шестой флот ВМС США ранее сообщил, что эсминец «Франклин Рузвельт» начал переход в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности совместно с союзниками по НАТО. На его борту находятся управляемые ракеты.

Отмечается, что это уже шестое посещение Чёрного моря с начала 2020 года кораблями США.

Как писал NEWS.ru, впервые с 1980-х годов флот НАТО зашёл в воды Баренцева моря. Эскадра в составе эсминцев «Портер», «Дональд Кук» и «Франклин Рузвельт» и британского корабля «Кент» направилась в северные воды для обеспечения безопасности за Северным полярным кругом. Об этом заявило командование Шестого флота.