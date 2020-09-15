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Российский фрегат следит за действиями эсминца ВМС США в Чёрном море

23:41, 15 сентября 2020
Фото: mil.ru

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца «Франклин Рузвельт» ВМС США, который зашёл в акваторию Чёрного моря.

Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат «Адмирал Эссен»,цитирует ТАСС сообщение Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ.

Шестой флот ВМС США ранее сообщил, что эсминец «Франклин Рузвельт» начал переход в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности совместно с союзниками по НАТО. На его борту находятся управляемые ракеты.

Отмечается, что это уже шестое посещение Чёрного моря с начала 2020 года кораблями США.

Как писал NEWS.ru, впервые с 1980-х годов флот НАТО зашёл в воды Баренцева моря. Эскадра в составе эсминцев «Портер», «Дональд Кук» и «Франклин Рузвельт» и британского корабля «Кент» направилась в северные воды для обеспечения безопасности за Северным полярным кругом. Об этом заявило командование Шестого флота.

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