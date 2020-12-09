Российские военные показали «тяжёлый бой» в Крыму

https://static.news.ru/photo/206e5d02-3a3b-11eb-94cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

В акватории Крымского полуострова подразделения Черноморского флота провели манёвры, на которых продемонстрировали сложные боевые действия.

В «тяжёлом бою» с условным противником приняли участие более 500 военных и 30 единиц техники. Военные отработали на полигоне эвакуацию солдат из горящих и повреждённых машин. Они также продемонстрировали уничтожение движущихся и статичных мишеней. Расстояние до цели начиналось от ста метров и достигало километра, передаёт телеканал «Звезда».

Условия манёвров были максимально приближены к условиям тяжёлого боя, а тренировки в Крыму проходили не только днём, но и ночью.

Под руководством президента РФ Владимира Путина вооружённые силы провели манёвры, в ходе которых произвели запуск двух баллистических ракет и нескольких крылатых ракет. Об этом сообщили в Минобороны, сообщал NEWS.ru.