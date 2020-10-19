Российские ракеты «Прогресс» в США назвали «реликтовыми»

https://static.news.ru/photo/401c0d4e-125d-11eb-8808-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Россия всё ещё использует в Крыму противокорабельную сверхзвуковую ракету П-35, точнее её последнюю модификацию 3М44 «Прогресс» середины 1980-х годов. Находящееся в эксплуатации почти 50 лет оружие является реликтом холодной войны.

Такое мнение высказало американское издание The Drive. «Прогресс», эксплуатирующийся до сих пор из-за своих высоких характеристик, является основой берегового ракетного комплекса (БРК) «Утёс». В The Drive сомневаются в боевой эффективности «Утёса», но отмечают, что БРК всё ещё ценят в Военно-морском флоте (ВМФ) России.

Даже если сейчас он хотя бы частично используется для обучения противовоздушной обороне, этот воин времён холодной войны по-прежнему играет полезную роль, — подчеркнули в The Drive.

В издании также напомнили, что когда Крым принадлежал Украине, данное оружие не использовалось, а соответствующая военная инфраструктура находилась в упадке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что опубликовано видео учений Вооружённых сил США. На них 155-мм артиллерийская установка Advanced Gun System, установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, перехватывает воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитировавшую российскую крылатую ракету. В качестве снаряда на стрельбах использовался Hyper Velocity Projectile, способный развивать гиперзвуковую скорость.