Российские истребители перехватили над Чёрным морем самолёт-разведчик США

https://static.news.ru/photo/7c1d1f2a-bb9d-11ea-ba32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота 1 июля 2020 года поднимались в воздух для перехвата самолёта-разведчика Военно-Воздушных сил Соединённых Штатов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолёта разведывательной авиации ВВС США над акваторией Чёрного моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями, — цитирует РИА Новости заявление.

Уточняется, что на значительном удалении от российской границы приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля. Для её перехвата в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота дежурных сил по ПВО Южного военного округа.

Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали её как самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США. После этого американский летательный аппарат взял курс на удаление от государственной границы России. Нарушения госграницы РФ не было допущено.

Полёты российские самолёты выполнили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее истребители Су-27 ВВС России вылетели 29 июня 2020 года на перехват патрульного самолёта P-8A Poseidon ВМС Соединённых Штатов и стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США. Инцидент произошёл над нейтральными водами Чёрного моря. Американские летательные аппараты не нарушили государственной границы России.

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео от 26 июня 2020 года, на котором видно, как истребитель ВВС РФ — Су-30 — сопровождает самолёты ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря. Российский экипаж идентифицировал американские самолёты как патрульный самолёт Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-заправщик КС-135 ВВС США. Отмечается, что все они сразу же изменили направление полёта от российской границы. В ведомстве подчеркнули, что полёт Су-30 прошёл в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю (с 22 июня по 28 июня 2020 года) у границ РФ заметили 35 иностранных самолётов и шесть беспилотников. Уточняется, что летательные аппараты проводили разведывательную деятельность. В ведомстве добавили, что российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух на перехват 19 раз, а нарушений границы допущено не было, писал NEWS.ru.