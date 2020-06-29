Американские военные самолёты заметили над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/09ab8688-ba0e-11ea-a76e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Yanyan /Global Look Press

Истребители Су-27 ВВС России вылетели 29 июня 2020 года на перехват патрульного самолёта P-8A Poseidon ВМС Соединённых Штатов Америки и стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США. Инцидент произошёл над нейтральными водами Чёрного моря.

29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолёт P-8A Poseidon ВМС США и стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, — передаёт ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Ведомство отметило, что американские летательные аппараты не нарушили государственной границы России.

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео от 26 июня 2020 года, на котором видно, как истребитель ВВС РФ — Су-30 — сопровождает самолёты ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря. Российский экипаж идентифицировал американские самолёты как патрульный самолёт Р-8А «Посейдон» ВМС США, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-заправщик КС-135 ВВС США. Отмечается, что все они сразу же изменили направление полёта от российской границы. В ведомстве подчеркнули, что полёт Су-30 прошёл в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю (с 22 июня по 28 июня 2020 года) у границ РФ заметили 35 иностранных самолётов и шесть беспилотников. Уточняется, что летательные аппараты проводили разведывательную деятельность. В ведомстве добавили, что российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух на перехват 19 раз, а нарушений границы допущено не было.

Ранее NEWS.ru сообщал, что истребители ВВС Великобритании дважды за прошедшую недели вылетали в район Балтийского моря со своих баз в Литве на перехват российских самолётов. 4 июня 2020-го истребители Typhoon поднимались в воздух, чтобы перехватить самолёт-разведчик Ил-20 и два истребителя сопровождения Су-27.

Истребители ВВС Великобритании, базирующиеся в Литве на ротационной основе, являются частью миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских государств.