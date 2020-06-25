Более 30 иностранных самолётов и шесть беспилотников заметили у границ РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю у границ России были замечены 35 иностранных самолётов и шесть беспилотников.
Уточняется, что летательные аппараты проводили разведывательную деятельность,
В Минобороны добавили, что российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух на перехват 19 раз, а нарушений границы допущено не было.
До этого, на предыдущей неделе, были замечены 33 иностранных самолёта и пять беспилотников, которые также вели разведывательную деятельность.
Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон поднял в воздух истребители F-22 американских ВВС для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС, выполнявших плановый полёт в районе границы России и США.
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