Более 30 иностранных самолётов и шесть беспилотников заметили у границ РФ

https://static.news.ru/photo/e1905864-b73c-11ea-adf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю у границ России были замечены 35 иностранных самолётов и шесть беспилотников.

Уточняется, что летательные аппараты проводили разведывательную деятельность, сообщает «Российская газета», ссылаясь на сообщение ведомства в газете «Красная звезда».

В Минобороны добавили, что российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух на перехват 19 раз, а нарушений границы допущено не было.

До этого, на предыдущей неделе, были замечены 33 иностранных самолёта и пять беспилотников, которые также вели разведывательную деятельность.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон поднял в воздух истребители F-22 американских ВВС для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС, выполнявших плановый полёт в районе границы России и США.