Видео перехвата самолётов ВВС США над Чёрным морем появилось в Сети

Российское Министерство обороны опубликовало видео от 26 июня 2020 года, на котором видно, как российский истребитель сопровождает самолёты ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря.
26 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолётов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Чёрного моря. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота, — сообщило ведомство.
Российский экипаж идентифицировал американские самолёты как патрульный самолёт Р-8А «Посейдон» ВМС США, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-заправщик КС-135 ВВС США. Отмечается, что все они сразу же изменили направление полёта от российской границы.
В ведомстве подчеркнули, что полёт Су-30 прошёл в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Как писал NEWS.ru ранее, Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю у границ России были замечены 35 иностранных самолётов и шесть беспилотников. Уточняется, что летательные аппараты проводили разведывательную деятельность. В ведомстве добавили, что российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух на перехват 19 раз, а нарушений границы допущено не было.
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