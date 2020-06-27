Видео перехвата самолётов ВВС США над Чёрным морем появилось в Сети

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В дистанционном общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию приняли участие две трети подавших заявки. Об этом сообщили в штабе по наблюдению за плебисцитом в формате онлайн.

Общая явка на голосовании через Интернет к этому моменту составляет 66%. Бюллетени получили 786 793 человека, проголосовали 774 675 человек. Проголосовать с помощью смартфона или компьютера могут на данный момент...