Российские электромагнитные пушки станут стрелять на 10 км

https://static.news.ru/photo/72384002-be5e-11ea-9431-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ mghorab3/Global Look Press

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в ходе продолжающихся полигонных испытаний увеличена с 1-2 км до 10 км.

Весной прошли последние стрельбы из орудий, называемых ЭМИ-пушками, ЭМИ расшифровывается как электромагнитное излучение. Испытывают их с 2015 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 км, максимальная — примерно 10, — подтвердил собеседник агентства.

Выстрел из ЭМИ-пушки длится миллисекунды и достигает цели мгновенно, поскольку электромагнитное излучение распространяется со скоростью света. Об этом рассказал ещё один источник агентства.

Он подчеркнул, что летательные аппараты уничтожаются за счёт сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры. Излучение электромагнитной пушки мгновенно разогревает цель до крайне высоких температур. На испытаниях ЭМИ-пушки так сжигали приборы на земле и беспилотники в воздухе.

Минусом нового вида оружия называется потребность в больших объёмах электроэнергии. По этой причине создать мобильный ударный ЭМИ-комплекс в ближайший перспективе не удастся. Таким оружием, возможно, будут оснащены беспилотные варианты истребителя шестого поколения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29, а также модернизацию 59 уже имеющихся на вооружении ВВС страны таких самолётов. В общей сложности на закупку и обновление истребителей правительство Индии планирует потратить около $980 млн. Решение о покупке и модернизации самолётов принято на фоне обострения отношений между Индией и Китаем.