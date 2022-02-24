«Получите ответ»: Руцкой назвал идеальными действия ВС России на Украине

Вооружённые силы РФ «идеально отработали, с 10 восклицательными знаками» в ходе спецоперации на Украине, заявил NEWS.ru бывший вице-президент РФ Герой Советского Союза Александр Руцкой. Спикер добавил, что РФ «более 20 лет терпела наглое, ничем не прикрытое хамство, а также глумление и издевательства, уничтожение людей в Донбассе — в Луганске и Донецке».

Политик также назвал действия ВС РФ спецоперацией по наведению порядка на прилегающей к РФ территории, так как Москва призывала Киев отвести войска и полностью освободить районы Луганской и Донецкой областей, но её призыв «не воспринимали абсолютно». Руцкой отметил, что «все твари и преступники должны ответить по закону», имея ввиду, скорее всего, отдававших приказы обстреливать ЛНР и ДНР.

[ВС РФ] Молодцы. Отработали идеально, с 10 восклицательными знаками. Правильное решение. Наносятся удары по военным объектам, а не по гражданским, не по мирным районам, поселениям и городам. Видели по ТВ фото этих ублюдков [ВСУ], дававших команды наносить удары по мирному населению [Донбасса]? Они могут спастись только на Марсе или на Луне. Их найдут, куда бы ни сбежали, — добавил Руцкой.

Бывший вице-президент РФ подчеркнул, что соглашения «Минск-1» и «Минск-2» Киев изначально не собирался соблюдать в силу «менталитета тех, кто устроил госпереворот на Украине» в 2014-м.

Эксперт добавил, что у «РФ и россиян совесть чиста, так как не мы являемся инициаторами того, что сейчас происходит. Надо себя уважать».

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России.

Ранее Руцкой заявил NEWS.ru, что Россия выдержит санкции Запада на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, начавшейся 24 февраля. Политик отметил, что «на хрен они нам нужны», комментируя планы США и Великобритании как минимум принять по отношению к РФ «самые жёсткие меры». Спикер заявил, что у РФ есть все необходимые ресурсы для жизни в условиях внешнего давления.