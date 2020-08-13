Полиция и Росгвардия получат новый компактный пистолет

https://static.news.ru/photo/3afc879e-de0f-11ea-be19-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostec.ru

Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящий в Ростех, разработал новый самозарядный компактный пистолет «Полоз» для сотрудников МВД и бойцов Росгвардии.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе госкорпорации. Новое оружие предназначается для точной стрельбы на расстоянии до 50 метров. Пистолет может функционировать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.

«Полоз» использует патроны калибра 9×19 с пулей со стальным сердечником или пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) аналогичного калибра. Рабочий ресурс оружия составляет не менее 10 тысяч выстрелов. Вместимость магазина — 15 или 18 патронов.

Гендиректор ЦНИИточмаш Альберт Баков рассказал, что прежнее основное личное оружие правоохранителей — пистолет Макарова — не устраивало пользователей из-за малой мощности и скромного боезапаса (восемь патронов). Также «Полоз» меньше и легче конкурирующих образцов и может использоваться как оружие для скрытного ношения.

Модульная конструкция пистолета позволяет снаряжать магазины различной ёмкости и производить оперативную замену рукоятки.

Он удобен, надёжен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб, — подчеркнул Баков.

«Полоз» покажут публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Пистолет презентуют на стенде ЦНИИточмаш в демонстрационном центре Ростеха, а в действии его опробуют на стрельбище Многофункционального огневого центра парка «Патриот».

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