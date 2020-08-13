Полиция и Росгвардия получат новый компактный пистолет

Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящий в Ростех, разработал новый самозарядный компактный пистолет «Полоз» для сотрудников МВД и бойцов Росгвардии.
Об этом РИА Новости
«Полоз» использует патроны калибра 9×19 с пулей со стальным сердечником или пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) аналогичного калибра. Рабочий ресурс оружия составляет не менее 10 тысяч выстрелов. Вместимость магазина — 15 или 18 патронов.
Гендиректор ЦНИИточмаш Альберт Баков рассказал, что прежнее основное личное оружие правоохранителей — пистолет Макарова — не устраивало пользователей из-за малой мощности и скромного боезапаса (восемь патронов). Также «Полоз» меньше и легче конкурирующих образцов и может использоваться как оружие для скрытного ношения.
Модульная конструкция пистолета позволяет снаряжать магазины различной ёмкости и производить оперативную замену рукоятки.
Он удобен, надёжен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб, — подчеркнул Баков.
«Полоз» покажут публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Пистолет презентуют на стенде ЦНИИточмаш в демонстрационном центре Ростеха, а в действии его опробуют на стрельбище Многофункционального огневого центра парка «Патриот».
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