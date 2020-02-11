Российские инженеры проектируют сверхдальнобойную ракету воздушного базирования, которая будет способна перехватывать высокоскоростные и маневрирующие цели. Данным боезарядом будет оснащаться многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП).
Планируется его установка на истребитель МиГ-31 и перспективный МиГ-41,
Предполагается, что создаваемое оружие также поможет в борьбе с крылатыми ракетами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами заявил о намерении создать самые мощные ядерные силы в мире. Он отметил, что Америке нужно поспевать за Россией и Китаем. Одновременно СМИ раскрыли, что в бюджетном плане на будущий год его администрация заложила почти $50 млрд на ядерную программу.
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