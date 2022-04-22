Названо условие взятия Южной Украины под контроль российской армией

Прежде чем взять под контроль Южную Украину, необходимо уничтожить группировку нацистов на донецком направлении, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя соответствующее заявление заместителя командующего войсками ЦВО РФ Рустама Миннекаева по поводу второй фазы спецоперации РФ на Украине. Литовкин отметил, что сейчас ВС РФ занимаются «демилитаризацией вражеских тылов».

Южная Украина — это Одесская, Херсонская, Запорожская, Николаевская, Донецкая, конечно же, области, если считать по географии, а не по политическим разделам. Это реально, но предполагать сроки — это гадать на кофейной гуще. Всё зависит от планов командования: куда войска повернут — на север, на юг, на запад. Но сначала нужно уничтожить группировку нацистов на донецком направлении. Как только её уничтожат, можно будет говорить о дальнейших планах. Пока ВС РФ продолжают обстреливать тыловые базы нацистов с боевой техникой, ГСМ, пункты управления — проводят демилитаризацию вражеского тыла, — объяснил Литовкин.

Ранее днём Миннекаев заявил, что ВС РФ в рамках второго этапа спецоперации должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины. Он подчеркнул, что при установлении контроля над Донбассом появляется возможность создать сухопутный коридор на территорию Крыма и оказать воздействие на важнейшие объекты ВСУ.

В ходе утреннего брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ночью были нанесены удары по трём украинским военным объектам, включая ЗРК «С-300» близ населённого пункта Новосёлка, также была уничтожена бронетехника и места сосредоточения личного состава ВСУ. Также, по словам генерала, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины, в том числе пункты управления, топливные хранилища, а также места базирования живой силы и военной техники.