На Черноморском флоте появился первый женский патруль

На Черноморском флоте РФ сформирован первый в российской истории женский экипаж патрульного катера.
Об этом сообщили в пресс-службе флота. По её данным, вошедшие в состав экипажа военнослужащие-женщины прошли ускоренные курсы подготовки, в ходе которых их обучили специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика,
Позже, уже войдя в состав флота, женщины научились действиям по подготовке катера к выходу в море, управлению им и безопасному плаванию. Также экспериментальный экипаж успешно выполнил задания по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия. В итоге эксперимент был признан успешным, результаты отправили в Главное командование ВМФ РФ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что серия патрульных кораблей с управляемым ракетным вооружением является главным козырем Военно-морского флота (ВМФ) России. По мнению военных экспертов из Китая, корветы проекта 22160 отличает их скрытность и возможность запускать крылатые ракеты «Калибр».
Добавьте наши новости в избранные источники