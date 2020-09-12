На Черноморском флоте появился первый женский патруль

https://static.news.ru/photo/79beaa2e-f666-11ea-9baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба Черноморского флота/kchf.ru

На Черноморском флоте РФ сформирован первый в российской истории женский экипаж патрульного катера.

Об этом сообщили в пресс-службе флота. По её данным, вошедшие в состав экипажа военнослужащие-женщины прошли ускоренные курсы подготовки, в ходе которых их обучили специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика, передаёт «ПолитЭксперт».

Позже, уже войдя в состав флота, женщины научились действиям по подготовке катера к выходу в море, управлению им и безопасному плаванию. Также экспериментальный экипаж успешно выполнил задания по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия. В итоге эксперимент был признан успешным, результаты отправили в Главное командование ВМФ РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что серия патрульных кораблей с управляемым ракетным вооружением является главным козырем Военно-морского флота (ВМФ) России. По мнению военных экспертов из Китая, корветы проекта 22160 отличает их скрытность и возможность запускать крылатые ракеты «Калибр».