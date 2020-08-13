Мощь российского Су-30СМ оценили в Польше

Российские истребители Су-30СМ серьёзно увеличат свою мощь после того, как получат на вооружение тяжёлую ракету класса «воздух-поверхность», создаваемую на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты X-32.
Такое мнение
Многоцелевой истребитель Су-30СМ с гиперзвуковым оружием увеличит наступательный потенциал России как на оперативном, так и на стратегическом уровнях, считают в Defence24.
В статье говорится, что улучшенную X-32 станут устанавливать также на Ту-22 и на истребители-перехватчики МиГ-31БМ, в настоящее время адаптируемые под применение ракет «Кинжал».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны России в 2020 года заключит дополнительный контракт на поставку истребителей Су-35С, сумма которого составит 70 млрд рублей. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу после посещения Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода (КнААЗ).
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