Лучший, но очень дорогой: примут ли в войска «Армату», участвует ли в СВО?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-14 «Армата»

Российский Т-14 «Армата» — лучший танк, однако пока что не используется в бою, заявил Сергей Чемезов. Почему, приняли ли машину на вооружение, будет ли сражаться против «Абрамсов» в СВО?

Что рассказал Чемезов про Т-14 «Армата»

Новейший российский танк «Армата» намного превосходит по функционалу и эффективности существующие в мире танки, заявил РИА Новости глава госкорпорации «Ростех».

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — подтвердил Чемезов.

Слухи о появлении танков Т-14 в зоне специальной военной операции и их непосредственном участии в СВО ходят с 2022 года. Так, в декабре 2022 года портал «Русская весна» распространил кадры боевой подготовки экипажей танков «Армата» на одном из полигонов.

В марте 2023 года 10 танков «Армата», а также созданную на базе этой платформы ремонтно-эвакуационную машину Т-16 заметили на одной из железнодорожных станций на пути в зону СВО. В апреле источники РИА Новости сообщили, что Т-14 были применены в бою — непосредственно в штурмовых действиях они не участвовали, но вели огонь из своих 125-мм орудий по позициям ВСУ.

В июле 2023 года сообщалось, что российская группировка войск «Юг» применяла танк в бою. Однако, по информации Чемезова, в зоне спецоперации «Армат» нет.

«„Армата“ — она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90», — объяснил РИА Новости глава Ростеха.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснял, что «Армата» еще не прошла всех испытаний и поэтому не может использоваться в СВО. Лучшим танком в мире он назвал российский Т-90 «Прорыв».

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танк Т-14 «Армата»

Сколько стоит Т-14 «Армата»

Точная стоимость танка Т-14 не раскрывается. В 2015 году, когда были выпущены первые опытные образцы боевой платформы, военные эксперты заявили РБК, что стоимость танка составляет около $7,9 млн (то есть порядка 500 млн рублей по курсу того года). Для сравнения приводили стоимость ближайших иностранных конкурентов: американский «Абрамс» продвинутой версии M1A2 SEP стоит порядка $8,5 млн, немецкий Leopard 2A6 — $6,8 млн, израильский Merkava Mark IV — $6 млн, британский Challenger II (который называют наиболее передовым западным танком по уровню технологий) — $8,6 млн, а китайский ZTZ-99 — всего $2,6 млн.

Высокая стоимость танка обусловлена наличием у него новейших электронных систем, особой компоновки и динамической защиты «Малахит» и «Афганит». В 2015 году гендиректор «Уралвагонзавода» заявил РБК, что «в ближайшие пять лет Вооруженные силы России получат 2300 танков на основе «Арматы». К началу серийного производства, по оценкам инженеров, его стоимость должна была снизиться до примерно 350 млн. рублей.

Количество танков Т-14 «Армата» на вооружении ВС РФ неизвестно. На конец 2021 года их должно было быть около 20 единиц. В июне 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Т-14 пойдет в серию в 2022 году. Сроки принятия на вооружение и запуска платформы в серию постоянно «сдвигались вправо». Какие российские войсковые части получили на вооружение этот танк, информации нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танк Т-14 «Армата»

Какие проблемы есть у танка «Армата»

Главный редактор журнала «Военное обозрение» Роман Скоморохов в декабре 2022 года назвал главные проблемы танка Т-14 «Армата». По его мнению, танк не готов идти в серьезный бой, а ВПК России не готов произвести достаточное количество этих боевых машин.

Скоморохов объясняет, что история «Арматы» началась с 12-цилиндрового двигателя А-85-3 мощностью 1800 л. с.

«Двигатель неоднократно демонстрировался на различных выставках, но никого не смог заинтересовать. И руководство „Уралвагонзавода“ решило весьма своеобразно подойти к вопросу по этому двигателю: взять и разработать под него новый танк!» — объясняет военный эксперт.

Автор «Военного обозрения» указывает, что из-за «сырого» и проблемного в эксплуатации двигателя танк «удовлетворительно перемещается только под прикрытием группы техников и инженеров». Скоморохов отметил, что для изготовления «Арматы» нет производственных линий: контракты на их создание были заключены с партнерами на Западе, «которые с огромным удовольствием взяли деньги и не поставили оборудование, так как включили санкции». Также он отметил сложности с производством электронных систем, которыми насыщена «Армата». Кроме того, он отметил, что танк может быть виден на поле боя в радиодиапазоне из-за многочисленных электронных приборов в башне. Наконец, серьезное беспокойство вызывает возможность захвата танк ВСУ.

«Т-14 „Армата“ — это весьма и весьма интересный и содержательный проект с огромным будущим. <...> Но для этого нужно было инвестировать в промышленность деньги. Перепрофилировать те самые 200 заводов, которые стали бы выпускать комплектующие и запасные части для сотен „Армат“. Дать возможность и время двигателистам довести до ума этот несчастный А-85. Что помешало это сделать — мы вряд ли узнаем, но факт остается в том, что Т-14 останется прототипом-игрушкой без каких-либо шансов на серийное производство. В действительности было бы весьма интересно узнать, насколько Т-14 вообще может воевать. Но сомневаюсь, что этот танк реально отправится на передовую. Слишком это дорого — испытания прототипа в реальном бою. И финансово, и репутационно», — резюмирует Скоморохов.

Читайте также:

Гаубица Шойгу, морской дрон, БМП-роботы: новое оружие РФ перевернет ход СВО

Что известно о новейшем танке Т-14 «Армата», который восхитил Запад

С днем первого «Абрамса»: кто и где уничтожил танк из США, будет ли премия?