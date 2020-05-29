Китайское СМИ рассказало о вооружении новой российской подлодки

https://static.news.ru/photo/bf287efe-a1df-11ea-8c41-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Тактико-технические данные российского подводного крейсера пятого поколения «Лайка» опубликованы в китайское издании «Гуанмин жибао».

Как пишет «ПолитЭксперт», водоизмещение новой подводной лодки составит примерно 11 340 тонн, скорость — до 35 узлов, предельная глубина погружения 600 метров, а автономность в плавании достигнет трёх месяцев.

«Лайка» будет иметь модульную конструкцию и единую систему боевого управления с искусственным интеллектом. Корпус подлодки будет сделан из композитных материалов с эффектом шумоподавления. При этом она сможет нести различные виды вооружения, в частности крылатые, гиперзвуковые и противокорабельные ракеты, ПЗРК «Игла», подводные ракеты «Хищник» и «Ответ», торпеды и противоторпеды, мини-ракеты и мины-торпеды.

Отмечается, что главной фишкой «Лайки» станет возможность замены модуля ракет вертикального запуска на модуль для баллистических ракет. Это превращает подводный стратегический крейсер в многоцелевую ударную подлодку. Обычно эти корабли выполняют разные задачи, а трансформация одного в другое позволяет быстро перестраиваться, снижает количество лодок, одновременно выполняющих задание, а также число матросов и обслуживающего персонала, что экономит немало средств.

Ранее News.ru писал о том, что Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» приступило к опытно-конструкторским работам (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения «Лайка».