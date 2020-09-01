Истребитель шестого поколения могут создать под брендом «МиГ»-«Сухой»

https://static.news.ru/photo/71256164-ec20-11ea-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует вероятность того, что российский истребитель шестого поколения будет создан под совместным брендом предприятий «МиГ» и «Сухой», сообщил индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.

Возможно, так и будет — истребитель производства «МиГ»-«Сухой». Но пока всё в стадии обсуждений, о деталях рано говорить, — ответил Сердюков на вопрос РБК, под каким брендом будет создан новый истребитель.

О начале работ над истребителем стало известно в 2016 году от Дмитрия Рогозина, занимавшего пост вице-премьера. По мнению различных специалистов отрасли, такой самолёт будет обладать искусственным интеллектом и выполнять боевые задачи без участия человека, он будет оснащён радиофотонным радаром и сможет развивать гиперзвуковую скорость и выходить в ближний космос, а также применять оружие на новых физических принципах, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, истребители Су-57 получат специальные чехлы, которые сделают истребители пятого поколения невидимыми для авиационных оптико-электронных систем и радаров противника во время полёта, а также защитят от непогоды.