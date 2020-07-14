Первый российский стелс-фрегат «Адмирал Касатонов» передали ВМФ

Председатель комиссии государственной приёмки фрегата Виктор Иванов, а также ответственный сдатчик Денис Цветков подписали на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге приёмный акт первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» проекта 22350.
После утверждения приёмного акта главнокомандующим Военно-морским флотом России Николаем Евменовым фрегат будет готов к подъёму Андреевского флага и приёму в состав ВМФ,
Ранее NEWS.ru писал, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл заключительные морские испытания и вернулся на Северную верфь. В Балтийском море испытали проектные характеристики корабля, работу систем и вооружения, отработали совместные действия с подводными лодками и авиацией, провели спасательные и эвакуационные учения.
«Адмирал Касатонов» создан с применением технологии стелс, что затруднит его обнаружение противником. На вооружении корабля стоят ЗРК «Полимент-Редут», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».
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