Первый российский стелс-фрегат «Адмирал Касатонов» передали ВМФ

https://static.news.ru/photo/dc5fcb40-c682-11ea-865b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Председатель комиссии государственной приёмки фрегата Виктор Иванов, а также ответственный сдатчик Денис Цветков подписали на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге приёмный акт первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» проекта 22350.

После утверждения приёмного акта главнокомандующим Военно-морским флотом России Николаем Евменовым фрегат будет готов к подъёму Андреевского флага и приёму в состав ВМФ, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл заключительные морские испытания и вернулся на Северную верфь. В Балтийском море испытали проектные характеристики корабля, работу систем и вооружения, отработали совместные действия с подводными лодками и авиацией, провели спасательные и эвакуационные учения.

«Адмирал Касатонов» создан с применением технологии стелс, что затруднит его обнаружение противником. На вооружении корабля стоят ЗРК «Полимент-Редут», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».