Forbes обвиняет Россию в «краже» французских «Мистралей»

https://static.news.ru/photo/ce14c48a-a28a-11ea-bde0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Su/Featurechina/Ropi/Global Look Press

Новые российские универсальные десантные корабли являются попыткой скопировать французские вертолётоносцы «Мистраль», сообщает Forbes.

Как отмечает издание, российский проект «выглядит как в значительной мере клон» французских кораблей типа «Мистраль», однако имеет большее полное водоизмещение и вместимость. Впрочем, авторы относятся к попытке построить копию «Мистраля» скептически, поскольку российская судостроительная отрасль, по их мнению, в последние годы находится в упадке и не спускает на воду ничего крупнее фрегата.

Ранее News.ru сообщал, что создание вертолётоносца для российского флота внесено в госпрограмму вооружений. Работа по проекту проходит в плановом режиме. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Источники в кораблестроительной отрасли подтвердили заявление министра. По их словам, водоизмещение вертолётоносца должно составить 15 тысяч тонн.