Forbes обвиняет Россию в «краже» французских «Мистралей»

Новые российские универсальные десантные корабли являются попыткой скопировать французские вертолётоносцы «Мистраль», сообщает Forbes.
Как
Ранее News.ru сообщал, что создание вертолётоносца для российского флота внесено в госпрограмму вооружений. Работа по проекту проходит в плановом режиме. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Источники в кораблестроительной отрасли подтвердили заявление министра. По их словам, водоизмещение вертолётоносца должно составить 15 тысяч тонн.
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