Оружие

Forbes обвиняет Россию в «краже» французских «Мистралей»

18:20, 30 мая 2020 285
Фото: Li Su/Featurechina/Ropi/Global Look Press

Новые российские универсальные десантные корабли являются попыткой скопировать французские вертолётоносцы «Мистраль», сообщает Forbes.

Как отмечает издание, российский проект «выглядит как в значительной мере клон» французских кораблей типа «Мистраль», однако имеет большее полное водоизмещение и вместимость. Впрочем, авторы относятся к попытке построить копию «Мистраля» скептически, поскольку российская судостроительная отрасль, по их мнению, в последние годы находится в упадке и не спускает на воду ничего крупнее фрегата.

Ранее News.ru сообщал, что создание вертолётоносца для российского флота внесено в госпрограмму вооружений. Работа по проекту проходит в плановом режиме. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Источники в кораблестроительной отрасли подтвердили заявление министра. По их словам, водоизмещение вертолётоносца должно составить 15 тысяч тонн.

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