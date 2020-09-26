Дрон-огнемётчик появится в России

https://static.news.ru/photo/4a4619fc-0175-11eb-a3b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В России ведётся разработка беспилотника, способного поражать цели из огнемёта. Дрон создаётся для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова заместителя гендиректора компании — разработчика этой технологии «Ростех — Доверенные платформы — Робототехнические комплексы» Максима Скокова. Согласно им, специалисты компании уже продемонстрировали войскам РХБЗ возможность вооружения дронов штатными огнемётами.

По результатам испытаний была открыта опытно-конструкторская работа, — рассказал он.

По его словам, в ходе отработки этой технологии со спецподразделениями разработчики выяснили, что без должной подготовки сбить такой беспилотник-огнемётчик «весьма затруднительно».

Ранее NEWS.ru писал о том, что инженеры из Государственного университета Пенсильвании создали детектор, который поможет роботам, дронам и беспилотным автомобилям избегать столкновений. При создании прибора учитывалась природная способность саранчи.