Дрон-огнемётчик появится в России

В России ведётся разработка беспилотника, способного поражать цели из огнемёта. Дрон создаётся для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Об этом
По результатам испытаний была открыта опытно-конструкторская работа, — рассказал он.
По его словам, в ходе отработки этой технологии со спецподразделениями разработчики выяснили, что без должной подготовки сбить такой беспилотник-огнемётчик «весьма затруднительно».
Ранее NEWS.ru писал о том, что инженеры из Государственного университета Пенсильвании создали детектор, который поможет роботам, дронам и беспилотным автомобилям избегать столкновений. При создании прибора учитывалась природная способность саранчи.
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