Суперспособность саранчи помогла при улучшении беспилотников

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Инженеры из Государственного университета Пенсильвании создали детектор, который поможет роботам, дронам и беспилотным автомобилям избегать столкновений. При создании прибора учитывалась природная способность саранчи.

Об этом рассказывается в исследовании, которое опубликовал журнал Nature Electronics.

Стаи пожирателей посевов достигают до миллиона особей, но при перелёте от поля к полю не бывает столкновений, хотя насекомые движутся со скоростью 3−5 км/ч. Менять направление за десятые доли секунды саранче помогает специализированный нейрон LGMD — большой зрительный нейрон в зрительной доле.

Он имеет две ветви и получает одновременно два сигнала: вид налетающего насекомого и значение его угловой скорости. Нейрон увеличивает изображение при приближении объекта и усиливает возбуждающий сигнал. Саранча учитывает изменения обоих сигналов и внезапно меняет направление полёта.

Принцип работы нейрона LGMD инженеры использовали при создании фотодетектора из однослойного сульфида молибдена. Он регистрирует сигнал при появлении в поле видимости встречного объекта. Сигнал вызывает увеличение тока. Чтобы оно не было монотонным и заставило другие системы действовать, установленный ниже стек программируемой памяти вызывает уменьшение тока — запрещающий сигнал. При суммировании сигналов увеличение тока стимулирует ответную реакцию, имитирующую реакцию саранчи.

Отмечается, что количество энергии, потребляемое фотодетектором, измеряется в наноджоулях, а занимаемое им место в приборе не превышает ~ 1×5 микрометров. Детектор реагирует на приближающуюся угрозу за две секунды.

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