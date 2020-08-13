Доктор военных наук рассказал о мощном «геофизическом» оружии США

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Программа Соединённых Штатов High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия для изменения климата в регионах планеты. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По словам эксперта, одноимённый комплекс мощных направленных излучателей СВЧ-энергии создавался как система противоракетной обороны.

В результате колебания ионосферы, вызываемые воздействием HAARP, приводят к нарушению процессов погодообразования. Но не только их. Появляется возможность влиять и на недра планеты, — рассказал «Военно-промышленному курьеру» Сивков.

Он отметил, что отсутствие эффективных методов расчёта последствий делает применение HAARP практически непрогнозируемым по влиянию, что может стать катастрофичным для самих обладателей комплекса. А с появлением методов довольно точного прогноза возможных последствий комплекс превратится в мощное геофизическое и климатическое оружие, уверен Сивков.

Комплексный проект по изучению ионосферы и полярных сияний HAARP работал в Соединённых Штатах в 1997–2013 годах. В состав HAARP входили антенны, радар с антенной двадцатиметрового диаметра, лазерные локаторы, магнитометры, компьютеры для обработки сигналов.

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