Депутат ГД: американский F-35 не cможет обойти противовоздушную оборону РФ

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Характеристики американского истребителя F-35 не позволяют этой боевой машине превзойти средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее специалисты аналитического центра RAND выпустили доклад, в котором говорится, что истребитель пятого поколения F-35 является единственным самолётом, который может успешно противостоять российскому вооружению в случае возможного конфликта. По мнению аналитиков, истребитель может вносить существенный вклад с первых часов вооружённого противостояния и имеет возможность прорвать российскую систему ПВО. В центре считают, что страны НАТО, подписавшие контракт на поставку F-35, должны модернизировать все свои воздушные силы, чтобы проводить успешные операции с самолётом пятого поколения.

Швыткин, комментируя эти данные, сказал, что российская система ПВО — самая совершенная в мире. По словам парламентария, продвижение F-35 в страны Европы вызвано лоббистскими интересами военно-промышленного комплекса США.

Средства борьбы с воздушными целями противника — это не только непосредственно ПВО, но и ряд других возможностей, в том числе электронная борьба и так далее. Поэтому, безусловно, нельзя сказать, что самолёт F-35 плохой, но его характеристики на сегодняшний день не позволяют превзойти средства противовоздушной обороны вооружённых сил РФ, — цитирует депутата РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты могут в ближайшее время заключить контракт на поставку F-35 с Объединёнными Арабскими Эмиратами.