Что за система «Флинт» для скрытного передвижения в зоне СВО, как работает «Лаборатория ППШ» создает систему «Флинт» для скрытного передвижения в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская компания «Лаборатория ПШШ» разрабатывает систему ночного видения «Флинт» для обеспечения передвижения на транспорте в зоне спецоперации на Украине, сообщил ТАСС гендиректор компании Денис Осломенко. Что об этом известно?

Что известно о системе «Флинт», как она работает

«Флинт» позволит российским военным передвигаться на мотоциклах и другой технике в ночное время суток без необходимости включения фар. Система разрабатывается на основе опыта, полученного в ходе СВО.

«Сейчас разрабатываем систему для автомобилей и квадроциклов, например, для вывоза раненых с поля боя. Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником. Решение должно быть готово ориентировочно к середине ноября», — отметил гендиректор «Лаборатории ППШ».

«Флинт» можно будет установить в передней части квадроцикла либо на крышу автомобиля. Информацию с системы ночного видения можно вывести на экран или на очки с ЖК-экранами, которые получат водители. На установку устройства потребуется несколько минут.

Что еще разрабатывает «Лаборатория ППШ»

«Лаборатория ППШ» разработала комплект защиты бронетехники от FPV-дронов «Тритон». Система состоит из четырех излучателей, они крепятся по углам противодронового козырька на башне танка, обеспечивая защиту от атаки с любого направления. Устройство способно блокировать четыре основных диапазона частот, которые используются для управления беспилотниками.

«Тритон» может функционировать автономно благодаря встроенному аккумулятору или получать питание от электрической системы транспортного средства. Управление им осуществляется с помощью дистанционного контроллера для обеспечения максимальной защиты оператора.

Также компания на форуме «Армия-2023» представила ряд модифицированных противодроновых ружей, в том числе новую модель ЛПД-830. Она способна работать в комплексе с «излучателями-куполами», обеспечивая более эффективную защиту от БПЛА.

Изделие может быть использовано для нарушения полета дронов в запрещенных зонах, несанкционированной передачи данных с беспилотника оператору, а также для блокирования устройств, созданных на основе Bluetooth, Wi-Fi, GPS, «Глонасс», Beidou и Galileo.

Что известно о применении приборов ночного видения в зоне СВО

Приборы ночного видения (ПНВ) стали наиболее востребованным оптическим изделием в зоне спецоперации, заявил RT исполнительный директор научно-производственного объединения «Командарм» Алексей Каратаев.

«ПНВ — очень востребованный продукт. Они помогают пехотинцу обнаружить живую силу и технику в темное время суток и в сумерках, а также в целом оценить обстановку в зоне наблюдения. Кроме того, современные технологии позволяют делать приборы ночного видения доступными по стоимости», — отметил он.

Каратаев заявил, что интенсивные боевые действия в темное время суток стали обыденностью в зоне спецоперации, в связи с чем ПНВ должен обладать каждый военный, чтобы не использовать осветительные элементы, которые демаскируют позиции.

«Приборы ночного видения, однозначно, нужны сейчас водителям, которые в целях маскировки стараются перевозить грузы в темное время суток и с выключенными фарами», — сказал Алексей Каратаев.

Военный обозреватель Алексей Суконкин в интервью с NEWS.ru обратил внимание, что в темное время суток в зоне спецоперации на Украине активно ведут работу российские снайперы.

«Противник может и не подозревать, что по нему откроют огонь. <...> В основном снайперская работа идет ночью, с тепловизорами», — указал эксперт.

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