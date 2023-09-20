Что за новые «Ланцеты», атаковавшие самолеты ВСУ, какие особенности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский дрон поразил украинский истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога, эта атака могла стать боевым дебютом нового «Ланцета», заявили в Forbes. Что известно о новом поколении БПЛА — в материале NEWS.ru.

Обозреватель Дэвид Экс сообщил, что из-за появления у России на поле боя новой модификации беспилотника «Ланцет» у украинских военных могут возникнуть большие проблемы.

«Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил. Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29. Внедрение обновленного, летящего дальше, „Ланцета“ увеличивает опасность», — отметил он.

Что известно про «Ланцет» и его новое поколение

Беспилотник «Ланцет» производится компанией ZALA Aero, которая входит в концерн «Калашников» Ростеха. Он оснащен несколькими типами систем наведения и телевизионным каналом связи, по которому оператору передается изображение цели. Боеприпас способен поражать цели в радиусе до 40 км, его максимальная взлетная масса составляет 12 кг.

В версии «Изделие-52» БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями. Дрон способен практически отвесно пикировать, в версии «Изделие-51» дрон имеет одно большое X-образное крыло.

Новое поколение барражирующих боеприпасов «Ланцет» — «Изделие-53» — будет практически неуязвимо для средств противодействия, заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров. По его словам, БПЛА работает по команде оператора, который определит район действия, но саму цель беспилотник будет полностью выбирать сам.

«И в этом районе, он говорит: „Только броня“. Соответственно, ни пикапы, ни люди — никто не страдает. То есть он ищет конкретно „броню“ или ствольную артиллерию. Но у него есть табличка из бухгалтерии, где он знает, что средства ПВО и радары стоят дороже, и поэтому если он будет видеть одновременно танк и РЛС, то будет РЛС. И это уже все опробовано», — объяснил Захаров в эфире «России-1».

Конструктор также заметил, что, оказавшись в руках противника, «Ланцет» не принесет ему никакой пользы из-за многочисленных «степеней предохранения и допуска».

Почему ВС РФ применяют «Ланцеты» в зоне СВО

«Ланцет» является самым маневренным и мощным беспилотником в зоне спецоперации на Украине, заявил полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Из массовых дронов самый мощный — это „Ланцет“, особенно новый. У него боевая часть пять килограммов, дальность полета — 70 км, он может долго находиться в воздухе, за счет чего способен уничтожать любую технику, которая оказывается в его объективе», — отметил Кнутов.

Военный эксперт заметил, что беспилотник также отличается скрытностью и возможностью на долю секунды зависнуть в воздухе.

«Он не излучает тепло в атмосферу, то есть он может быть той же температуры, что и окружающая среда, то есть ни один переносной зенитный ракетный комплекс его не „возьмет“ и ни один прибор ночного видения не увидит», — сообщил эксперт.

Когда ВС РФ применяли «Ланцеты» в зоне СВО

19 сентября российские военные нанесли удар по огневой позиции ВСУ на Херсонском направлении. Сообщается, что в ходе атаки с применением «Ланцета» была уничтожена гаубица M777.

16 сентября стало известно, что десантники ВС РФ уничтожили танк ВСУ барражирующим боеприпасом. Также в начале месяца появилось видео поражения дроном станции радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

В Минобороны отмечали, что с помощью «Ланцетов» уничтожалась военная техника ВСУ, в том числе поставленная западными странами. В частности, 11 июля беспилотником был поражен бронетранспортер американского производства М113.

Читайте также:

Подрыв гаубицы М777 на позициях ВСУ под Херсоном сняли на видео

Глушилки ВСУ не спасли немецкую самоходку PzH 2000 от российского «Ланцета»

Военкор рассказал, чем ВСУ ответят на российские средства ПВО и РЭБ