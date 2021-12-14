Черноморский флот получит к Новому году четыре корабля

Черноморский флот перед Новым годом усилят четырьмя кораблями. Это новейшие тральщик «Георгий Курбатов» и судно тылового снабжения «Всеволод Бобров», сообщают «Известия».

Также в строй вернётся бывшая в ремонте субмарина «Краснодар», сопровождать её будет судно «Спасатель Василий Бех». «Всеволод Бобров» и «Георгий Курбатов» войдут в состав флота до конца года. Они прибудут на Чёрное море с Балтики, уже принято решение о совершении межфлотского перехода. Он начнётся в самое ближайшее время.

Судно тылового снабжения «Всеволод Бобров» — это второе судно проекта 23120 «Эльбрус», построенное в Санкт-Петербурге. Тральщик «Георгий Курбатов» родом из Балтийска, летом на нём подняли военно-морской Андреевский флаг. Это пятый по счёту ведённый в строй тральщик новейшего проекта 12700 «Александрит».

Субмарина «Краснодар» прибудет в ЧФ также из Балтики. Подводная лодка проекта 636.3 проходила ремонт после участия в операции в Сирии и участия в военно-морском параде летом этого года в Санкт-Петербурге. Ей окажет помощь при выполнении межфлотского перехода судно «Спасатель Василий Бех».

Ранее сообщалось, что боевой потенциал атомной подводной лодки проекта 949А (шифр «Антей») «Челябинск» увеличится кратно после ремонта и модернизации, которые запланированы на 2022 год. Подлодку предполагается переделать в носитель крылатых ракет «Оникс» и «Циркон».