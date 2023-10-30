«Царь-бомба» СССР: как она выглядела и что было после ее взрыва 30 октября 1961 года Москва привела в действие самое мощное в истории человечества взрывное устройство

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

30 октября 1961 года СССР провел испытание 50-мегатонной «царь-бомбы» с самым большим в истории ядерным зарядом. Она оказалась более чем в три тысячи раз мощнее, чем орудие, сброшенное в 1945 году на японскую Хиросиму.

Взрыв на полигоне Новая Земля проходил на фоне эскалации между советским блоком и Западом, став одним из этапов гонки вооружений. Вспышка была видна на расстоянии более 1000 километров, ее наблюдали в Норвегии, Гренландии и на Аляске. В 780 километрах от испытаний, в поселке на острове Диксон в окнах выбило стекла.

Что из себя представляла «царь-бомба» — в инфографике NEWS.ru.