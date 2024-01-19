Британия впервые испытала лазерное оружие DragonFire. Есть ли такое у РФ?

Фото: gov.uk

Минобороны Великобритании провело новые испытания лазерного оружия DragonFire по воздушным целям на Гебридском полигоне в Шотландии, говорится на сайте правительства. Что об этом известно?

Когда стало известно о разработке боевого лазера

В начале января 2017 года стало известно, что Министерство обороны Великобритании заключило контракт на сумму 30 млн фунтов (37 млн долларов) для создания прототипа лазерного оружия.

Цель разработки такого прототипа заключается в том, чтобы понять, может ли технология «направленной энергии» дать преимущество вооруженным силам страны.

В 2019 году в военном ведомстве рассказали, что будет разработано сразу же три образца оружия направленной энергии для того, чтобы как можно скорее испытать данное вооружение и использовать его в дальнейшем.

Какие технические характеристики имеет новое вооружение

По информации британского правительства, дальность действия DragonFire засекречена, но это оружие прямой видимости и может поразить любую видимую цель.

«DragonFire использует британскую технологию, позволяющую доставлять лазер высокой мощности на большие расстояния. Требуемая точность эквивалентна попаданию монеты в 1 фунт с расстояния в километр», — говорится в публикации.

Отмечается, что данное вооружение может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света, чтобы прорезать цель, что приводит к ее структурному разрушению.

DragonFire может стать недорогой альтернативной ракетам, потому что стоимость эксплуатации лазера составляет менее 10 фунтов стерлингов за выстрел, сообщается на сайте правительства Великобритании.

По данным издания The Sun, лазерная пушка DragonFire в ходе испытаний стреляла по беспилотникам. Оружие предназначено для сбивания ракет, самолетов, дронов и даже спутников с «высокой точностью», но его разработка отстает от графика на пять лет и обошлась уже более чем в 140 млн фунтов стерлингов ($177 млн).

Что говорят в Минобороны Британии про DragonFire

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс назвал новый лазер «передовым» и заявил, что подобное оружие поможет «совершить революцию на поле боя».

«Этот тип передового вооружения может произвести революцию на боевом пространстве, уменьшив зависимость от дорогих боеприпасов, а также снизив риск сопутствующего ущерба. Инвестиции с отраслевыми партнерами в передовые технологии, такие как DragonFire, имеют решающее значение в мире с высокой конкуренцией, помогая нам сохранять преимущество в битвах и обеспечивать безопасность нации», — заявил Шэппс.

Директор стратегических программ Министерства обороны Великобритании пояснил, что последние испытания боевого лазера показали, что он способен поражать цели на больших расстояниях.

Фото: gov.uk

«Испытания DragonFire на Гебридских островах продемонстрировали, что наша передовая в мире технология может отслеживать и поражать высококлассные объекты на расстоянии», — подчеркнул он.

Есть ли лазерное оружие у России

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 года полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что в России ведется работа над созданием оружия, основанного на новых физических принципах, которое поможет обеспечить безопасность страны.

«Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем. И работаем над этим», — отметил президент.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, российские истребители шестого поколения уже будут оснащены лазерным вооружением.

«Лазерное оружие становится одним из приоритетов развития. Это будет оружие на новых физических принципах. И мы в этой гонке участвуем. Даже в техническом задании на создание самолетов шестого поколения уже прописано, что энергетическая установка такого аппарата должна обеспечивать не только движение и работу всего оборудования, но и функционирование лазерной установки», — предположил эксперт в беседе с NEWS.ru.

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