Американский журнал назвал Ту-160 самым опасным боевым самолётом России

https://static.news.ru/photo/f1cfc94e-ecb1-11ea-81ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — самый опасный военный российский самолёт, считает эксперт Aviation Week & Space Technology.

Самый большой в мире боевой самолёт Ту-160 Blackjack способен преодолеть 3700 миль (5954 км), — отмечает автор обзора военный эксперт Пётр Бутовский.

Обозреватель подчеркнул также, что после предстоящей модернизации Ту-160 получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полёта и напомнил, что сейчас в состав российских ВКС входит 17 ракетоносцев Ту-160, но в 2018 году Минобороны заключило контракт на поставку еще десяти бомбардировщиков к 2027 году. Бутовский упомянул участие Ту-160 в борьбе с терроризмом в Сирии и их полёты в Венесуэлу и Южную Африку.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась общая эффективность самолёта. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году, 2 февраля 2020 года модернизированный Ту-160М выполнил первый испытательный полёт.

Как писал NEWS.ru ранее, существует вероятность того, что российский истребитель шестого поколения будет создан под совместным брендом предприятий «МиГ» и «Сухой», сообщил индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.