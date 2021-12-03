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Американский офицер рассказал о козыре Путина в переговорах с США

Американский офицер в отставке Иствуд: российский «Посейдон» поставит США в тупик
23:10, 04 декабря 2021
Американский офицер рассказал о козыре Путина в переговорах с США Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Россия имеет один бесспорный козырь в переговорах с США. Когда настанет момент переговоров, Пентагону будет тяжело классифицировать подводный беспилотный аппарат и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Посейдон», отметил военный обозреватель и офицер США в отставке Брент Иствуд в статье, опубликованной в 19fortyfive.

Это новый класс оружия. Вероятно, он не даёт покоя американским экспертам по контролю над вооружениями, — пояснил автор публикации.

Он считает, что «Посейдон» позволит президенту Владимиру Путину иметь рычаг давления на американцев в отношении системы противоракетной обороны.

Ранее стало известно, что новая российская подлодка К-329 «Белгород», способная нести беспилотные аппараты «Посейдон», является одной из самых больших и продвинутых в российском флоте. Такое мнение высказал военный эксперт Калеб Ларсон в статье, опубликованной американским журналом The National Interest.

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