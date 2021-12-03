Американский офицер рассказал о козыре Путина в переговорах с США

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Издание Bloomberg со ссылкой на источники в турецкой военной компании сообщило, что с 2019 года страна поставила Украине не менее десяти боевых беспилотников Bayraktar. Эти показатели сильно отличаются в большую сторону от ранее озвученных. При этом к беспилотникам прилагались также станции управления и ракеты.

C 2019 года [Турция] продала Украине десятки беспилотников вместе со станциями управления и ракетами, — рассказал источник. Он также отметил, что на достигнутом Киев останавливаться не намерен. В частности, страна...