В США восхитились российской подлодкой с «Посейдонами»

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Новая российская подлодка К-329 «Белгород», способная нести беспилотные аппараты «Посейдон», является одной из самых больших и продвинутых в российском флоте. Такое мнение высказал военный эксперт Калеб Ларсон в статье, опубликованной американским журналом The National Interest.

Автор публикации отметил , что по размерам «Белгород» превосходит субмарины типа «Огайо», которые считаются крупнейшими в американском ВМФ. Он добавил, что «Белгород» уступает только российским подводным крейсерам проекта «Акула».

Ларсон также указал, чем российская подлодка превосходит другие современные аналоги.

Вместо обычных взрывных противолодочных боеголовок, «Белгород» оснащён ядерными торпедами «Посейдон», — говорится в его статье.

Ранее стало известно, что США ответили на испытания новейшей российской подлодки «Белгород». В США считают, что российская подлодка представляет собой инновационное оружие, которое может нести угрозу безопасности США. Подлодка «Белгород» вышла на испытания в Белое море 25 июня.