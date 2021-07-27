В США восхитились российской подлодкой с «Посейдонами»

Новая российская подлодка К-329 «Белгород», способная нести беспилотные аппараты «Посейдон», является одной из самых больших и продвинутых в российском флоте. Такое мнение высказал военный эксперт Калеб Ларсон в статье, опубликованной американским журналом The National Interest.
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Ларсон также указал, чем российская подлодка превосходит другие современные аналоги.
Вместо обычных взрывных противолодочных боеголовок, «Белгород» оснащён ядерными торпедами «Посейдон», — говорится в его статье.
Ранее стало известно, что США ответили на испытания новейшей российской подлодки «Белгород». В США считают, что российская подлодка представляет собой инновационное оружие, которое может нести угрозу безопасности США. Подлодка «Белгород» вышла на испытания в Белое море 25 июня.