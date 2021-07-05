США ответили на испытания Россией подлодки «Белгород»

США ответили на испытания новейшей российской подлодки «Белгород». Об этом сообщили итальянские аналитики на портале InsideOver.

Американская подлодка USS Alaska оказалась возле британской базы в Гибралтарском проливе, через неё периодически проходят российские военные корабли. В Пентагоне встревожены появлением у РФ новой подлодки. В США считают, что «Белгород» представляет собой инновационное оружие, которое может нести угрозу безопасности США. Российская подлодка способна укрываться на дне и наносить удары по подводным коммуникациям противника. Подлодка «Белгород» вышла на испытания в Белое море 25 июня.

Ранее обозреватель Forbes Лорен Томпсон заявил, что российские малозаметные подлодки являются «дьявольской проблемой» для Европы. Он отметил, что сейчас у Европы нет современного оборудования для обнаружения российских подлодок. Помочь ей могут США, предоставив союзникам патрульные противолодочные самолёты P-8 Poseidon.