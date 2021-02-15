Американцы удивились бронемашине «Ласок 4-П» из России

https://static.news.ru/photo/5bf74800-7039-11eb-af71-96000091f725_660.jpg Фото: инновационноешасси.рф

«Мобильным чумным доктором» назвали американцы российский сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П», передняя часть которого напоминает маску доктора, лечившего больных чумой в Средневековье.

Автомобиль имеет такую необычную переднюю часть, чтобы его можно было транспортировать с помощью вертолёта Ми-8. Авторы издания The Drive считают , что V-образный корпус защищает транспортное средство от взрывных устройств и мин.

Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так, — заявили журналисты.

Пользователи Сети также не оставили без внимания новейшую российскую разработку. Один из них высказал желание приобрести «Ласок 4-П», другой признался, что машина напоминает ему ретробронетранспортёр.

Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду, — подытожил третий пользователь.

Американцы подчеркнули, что бронетранспортёр можно использовать на съёмках фильмов Тима Бёртона.

Ранее американские обозреватели назвали истребитель Су-57 самолётом будущего. Об этом написали журналисты издания Military Watch. По их словам, воздушное судно обладает беспрецедентным уровнем автоматизации, что снижает до минимума нагрузку на пилота. Обозреватели не обошли вниманием внедрение российскими конструкторами искусственного интеллекта для создания беспилотных образцов самолёта, а также оценили инновационный подход, который позволяет забыть про двухместную концепцию кабины.

Как писал NEWS.ru, танк Т-72Б3 показали изнутри. Боевая машина принимала участие в подготовке к АрМИ в Крыму.