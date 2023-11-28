Зюганов сообщил, когда будет объявлено о начале президентской кампании в РФ Зюганов: 13 декабря Совет Федерации объявит о начале президентской кампании в РФ

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Геннадий Зюганов

Совет Федерации на заседании 13 декабря объявит о начале кампании по выборам президента в России, сообщил ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, выборы должны пройти в марте следующего года.

По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании, — сказал он.

7 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на источники в «Единой России» писала, что депутаты от партии планируют обсудить президентскую кампанию в декабре. Издание сообщало, что обсуждение может состояться на съезде, который единороссы могут провести на выставке «Россия» на ВДНХ.

По словам руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, роль съезда будет в значительной степени идеологической. Предположительно, он пройдет 17 декабря при участии действующего президента России Владимира Путина. Окончательная дата съезда будет зависеть от графика российского лидера.

«Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле ранее сообщил, что в администрации президента начали обсуждать состав будущей инициативной группы для выдвижения Путина на выборы президента. По данным газеты, пока не определен даже предварительный состав группы.

Президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Путин пока не заявлял о выдвижении своей кандидатуры. Однако по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, если глава государства будет баллотироваться, то конкурентов у него не будет.