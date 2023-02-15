Зюганов рассказал о полуночных звонках Путина Зюганов сообщил, что Путин из-за напряженного графика может позвонить ему поздно ночью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов во время пресс-конференции по случаю 30-летия партии заявил, что президент России Владимир Путин из-за загруженного графика иногда звонит ему глубокой ночью, передает DailyStorm. При этом коммунист отметил, что сам укладывается спать довольно поздно, поэтому полуночные разговоры с главой государства его устраивают.

У него тяжелый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает, — говорит Зюганов.

По словам главы КПРФ, президент открыт для диалога с ним и даже некоторым министрам сложнее связаться с Путиным, чем ему.

13 февраля Путин cогласился в ходе совместной встречи с лидером КПРФ с тем, что РФ должна победить в ходе спецоперации на Украине. Зюганов также отметил, что страна сейчас ведет борьбу с «нацистами» и с Европой, «попавшей под пяту американцев».

В октябре прошлого года Зюганов обозначил роль Путина в истории России. По славам главы КПРФ, глава государства не дал Западу задушить страну. Зюганов указал, что в 2007 году в Мюнхенской речи Путин призвал Европу считаться с культурой, судьбой, традициями и победами России, заставив «передернуться» всех, кто слышал выступление политика.