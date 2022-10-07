Зюганов обозначил роль Путина в истории России Лидер КПРФ Зюганов: Путин не дал Западу задушить Россию

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Геннадий Зюганов

Президент России Владимир Путин не дал Западу задушить страну, указал глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов в разговоре с KP.RU. По его словам, в 2007 году в Мюнхенской речи глава государства призвал Европу считаться с культурой, судьбой, традициями и победами России, заставив «передернуться» всех, кто слышал выступление политика.

В 2007 году в Мюнхене Путин сказал открыто, что у России есть своя судьба, своя культура и свои уникальные традиции и победы, и что с этим надо считаться. <...> Я видел в то время лица тех, кто душил нашу страну, кто хвалил Горбачева и Ельцина за их предательскую политику. Они все передернулись. Потому что Путин не дал Западу задушить Россию, — сказал Зюганов.

Глава КПРФ добавил, что после этого Путин на Валдае заявил зарубежным журналистам и политологам, что русские культура, традиции, язык — «высочайшее, величайшее достояние, достояние всех народов». Зюганов отмечает, что почувствовал в тот момент, как «загалдела» иностранная пресса.

В 2008–2009 годах после дефолта и обвала финансово-экономической мировой системы возникла необходимость восстанавливать нормальное управление страной и делать это посредством национальных программ и проектов. Тогда президентом и были определены темпы — выше мировых, подчеркнул Зюганов.

Потом Путин <...> определил ключевые задачи — выйти на мировые темпы, остановить вымирание населения и все сделать для того, чтобы прекратилось обнищание народа, и усилить борьбу с коррупцией. В принципе, это правильно. Но, если посмотрите результаты за последние 10 лет, средние темпы экономического развития у нас отстают от тех ориентиров, которые определены, — указал политик.

Ранее Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что Россия была и будет суверенной. Президент добавил, что нужно укреплять и выстраивать национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения.