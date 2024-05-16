Запад уличили в сомнениях по поводу конфискации российских активов МИД: Запад начал оценивать риски от изъятия российских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представители политических кругов стран Запада начали оценивать все риски, которые может вызвать конфискация российских активов, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». По его словам, которые передает ТАСС, Москва может ответить на изъятие как симметрично, так и асимметрично.

Более здравомыслящие и деловые круги, политические круги [на Западе] взвешивают все риски, в том числе для самих себя, и риски ответных мер с нашей стороной, которые могут быть и симметричными, и асимметричными, задействованы в самых разных инструментах, в том числе правовых, финансовых, административных, — сказал Панкин.

Парламент Эстонии на заседании 15 мая утвердил закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины. За инициативу проголосовали 65 членов парламента, против — три. Отмечается, что изъятые российские средства можно использовать в качестве «предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти намерены использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации замороженных российских активов. Он отметил, что Вашингтон работает на тем, чтобы передать их Украине.