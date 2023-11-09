Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет: связан ли он с коррупцией Дмитрий Рогозин подтвердил смерть замглавы Роскосмоса Максима Овчинникова

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Максим Овчинников

Заместитель гендиректора Роскосмоса Максим Овчинников скончался после тяжелой болезни, сообщил экс-руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин. Чем известен экономист, от чего он умер и чем занимался в Роскосмосе?

Почему умер топ-менеджер Роскосмоса

Рогозин сообщил о смерти своего бывшего заместителя утром 9 ноября. Экс-глава Роскосмоса назвал его «талантливым молодым экономистом и администратором». Овчинникову на момент смерти было 40 лет, он скончался, по словам Рогозина, «после тяжелой болезни».

«Человек он был хороший, порядочный. Мне очень жаль. Мои искренние соболезнования родным, друзьям, всему коллективу Роскосмоса. Светлая память!» — написал Рогозин, который возглавлял космическую госкорпорацию с 2018 по 2022 год.

Смерть замгендиректора подтвердили в пресс-службе госкорпорации. Действующий гендиректор корпорации Юрий Борисов направил соболезнования семье Овчинникова.

Кто такой Максим Овчинников

Максим Овчинников — выпускник МГУ и кандидат экономических наук. После окончания университета он пришел в Федеральную антимонопольную службу и с должности ведущего консультанта аналитического управления в 2007 году, он к 2009 возглавил управление промышленности и оборонного комплекса и к 2015 году дошел до поста замглавы ФАС.

В ходе работы в ФАС он выявил более 100 нарушений в контрактах по гособоронзаказу, в том числе вместе с Генпрокуратурой выявил российские компании, которые покупали иностранное оборудование, переклеивали ярлыки, после чего продавали ОПК как «собственные разработки». Также он проводил расследование сговора между «Газпромом» и крупнейшим трубным трейдером России СЕТП, который закрыл предприятиям трубопроката прямой выход на рынок.

В 2018 году Рогозин пригласил Овчинникова своим заместителем в Роскосмос.

«Максим Александрович проработал в Роскосмосе более пяти лет, курируя вопросы экономики и финансов, также поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли», — указали в компании

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Дмитрий Рогозин (справа) и Максим Овчинников

Что он делал в Роскосмосе, связан ли с коррупцией

По словам Рогозина, Максим Овчинников был важной частью руководства госкорпорации, где занимался «финансовым порядком». На тот момент он стал самым молодым топ-менеджером Роскосмоса.

«В 2018 году я пригласил его стать моим первым заместителем в госкорпорации «Роскосмос». В Федеральной антимонопольного службе, где он работал до этого, отпускали его с большой неохотой, там его тоже ценили. Максим на новой должности проработал успешно, с ним мы навели финансовый порядок, хорошо понимали друг друга. Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков», — рассказал командир группы «Царские волки».

После прихода на работу в Роскосмос Максим Овчинников рассказал, что «не мог поверить в масштаб всех проблем» в госкорпорации: по его словам, ему приходилось разбираться в контрактах, заключенных в 2014 году и до сих пор не выполненных. В таких условиях он называл своей миссией полное изменение корпоративной культуры и отношения сотрудников Роскосмоса к своему делу.

В 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный в Амурской области «воруют сотнями миллионов».

«Сто раз сказано было: „Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер“. Нет! Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует», — сказал глава государства.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что претензии Путина не касались нынешних кураторов Восточного. «Это относится к предыдущему периоду», — уточнил представитель российского лидера.

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