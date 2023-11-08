Рогозин рассказал о планах российской армии на зиму Рогозин: зимой армия РФ будет освобождать Запорожье и Херсон

Фото: МО РФ

В зимний период российская армия будет продолжать бои за освобождение своих земель, заявил NEWS.ru руководитель подразделения «Царские волки», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, в планах — освобождение Запорожья и Херсона.

Будем освобождать на нашем направлении Запорожье, на направлении слева — Херсон. Это теперь наши территории. Будем воевать и возвращать наши земли. Все возьмем, тут вопрос цены, — подчеркнул Рогозин.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия полностью готова к наступательным действиям грядущей зимой. По его словам, Вооруженные силы РФ уже могли завершить подготовку горюче-смазочных материалов, необходимых для безотказной работы артиллерийских орудий. Он отметил, что российской пехоте будут помогать ствольная и реактивная артиллерия, бронетехника, а также авиация. Кроме того, в наступательных операциях могут задействовать и Военно-морской флот России. Бронетехнику будут использовать для нанесения ударов по огневым точкам и долговременным оборонительным сооружениям украинской армии.

До этого Матвийчук заявлял, что осенняя кампания специальной военной операции завершится взятием Купянска и Авдеевки. По его словам, зимой российская армия продолжит наступление и Киев будет вынужден сдавать территории из-за нехватки ресурсов.