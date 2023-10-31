Российские космонавты с МКС попросили необычное устройство Космонавт Борисов попросил привезти на МКС робот-пылесос

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На Международной космической станции (МКС) необходим робот-пылесос, заявил российский космонавт Константин Борисов. По его словам, которые передает РИА Новости, если бы на борту было такое устройство, экипажу не пришлось бы заниматься банальными задачами.

Если совсем подумать широко, то так же, как на Земле, что бы вы хотели, чтобы роботы за вас делали? Самую скучную работу. Было бы здорово получить робота, который бы здесь пылесосил качественно сам, без нашей помощи, или протирал панели, или что-то делал такое по быту полезное, что освободило бы нам время на другую работу, — сказал Борисов.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что МКС уже превысила приемлемое время существования и вскоре подойдет к финишу использования. По его словам, у 80% оборудования РФ на МКС истекли гарантийные сроки.

По словам Борисова, срок службы МКС закончится к 2030 году, поэтому работы по созданию РОС нельзя затягивать. Продолжение российской пилотируемой программы является «насущной проблемой», подчеркнул Борисов. Глава Роскосмоса считает, что задача будет «тяжелой, ресурсоемкой и недешевой». Тем не менее после совещаний с президентом России Владимиром Путиным федеральный проект по созданию РОС был утвержден.