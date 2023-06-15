Захарова рассказала, чем ограничено применение ядерного оружия Захарова: использование Россией ядерного оружия ограничено сугубо оборонительным сценарием

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Представитель МИД РФ Мария Захарова

Гипотетическое использование Россией ядерного оружия четко ограничено чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных сценариев, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе ПМЭФ. Она подчеркнула, что Россия придерживается принципа о недопустимости ядерной войны.

Россия в полной мере привержена принципу о недопустимости ядерной войны. В ней не может быть победителей. Она никогда не должна быть развязана. Призываем придерживаться этих постулатов все остальные стороны. <...> Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер. Гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничено чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей, — сказала Захарова.

13 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие (ТЯО) из России будет рассредоточено по всей стране, а не будет храниться в одном месте.

При этом политик заявил, что он практически требовал от президента Владимира Путина вернуть ему тактическое ядерное оружие. До этого на встрече с журналистами в Минской области Лукашенко заверил, что ядерное оружие будет применено без колебаний в случае внешней агрессии.

25 мая Лукашенко заявил, что в Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отказывался комментировать информацию о перемещении нестратегического ядерного оружия на территорию соседней республики.