«Пусть враги, Оля, трепещут»: Лукашенко поведал Скабеевой о местах для ТЯО Лукашенко: ТЯО будет рассредоточено по всей Белоруссии, а не складироваться в одном месте

Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня дал интервью телеканалу «Россия 1»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью Ольге Скабеевой, что тактическое ядерное оружие (ТЯО) из России будет рассредоточено по всей стране, а не будет храниться в одном месте, передает «БелТА».

Как только все завезем, оно будет рассредоточено по Беларуси. У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте, — заявил политик.

При этом, по словам Лукашенко, скептики напрасно считают, что он не сможет использовать ТЯО самостоятельно, поскольку оно принадлежит России. Президент заверил, что успеет оперативно связаться с партнерами из РФ и принять решение.

Вот часто слышу: «А, вот это российское оружие. Без России он не применит». Слушайте, если начнется война, я чего, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был. Он позвонил — я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому что тут за проблема — согласовать нанесение какого-то там удара. Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Тут мы уже договорились. Пусть враги, Оля, трепещут, — обратился Лукашенко к Скабеевой.

При этом политик заявил, что он практически требовал от президента Владимира Путина вернуть ему тактическое ядерное оружие. До этого на встрече с журналистами в Минской области Лукашенко заверил, что ядерное оружие будет применено без колебаний в случае внешней агрессии.

25 мая Лукашенко заявил, что в Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отказывался комментировать информацию о перемещении нестратегического ядерного оружия на территорию соседней республики.