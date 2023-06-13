Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в ответ на агрессию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие появится на территории страны для сдерживания военных сил потенциальных стран-агрессоров, передает агентство БелТА. Об этом политик заявил 13 июня во время общения с журналистами в Минской области. Он заверил, что ядерное оружие будет применено без колебаний в случае внешней агрессии.

Не дай Бог, мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия, — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что и ранее заявлял, что ответ на военное наступление будет незамедлительным. Он также отметил, что расположение российского ядерного оружия в стране было его просьбой. Он объяснил это желанием не допустить на территорию страны недоброжелателей.

Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю, — заявил политик.

25 мая Лукашенко заявил, что на территории Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов. Операция проводится в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отказывался комментировать информацию о перемещении нестратегического ядерного оружия на территорию соседней республики.