Захарова: признание Болтона в организации госпереворотов требует реакции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов за рубежом требуют реакции и дальнейшего разбора, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, важно знать точки земного шара, в которых США могли планировать государственные перевороты.

Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах, — сказала Захарова.

Ранее Болтон назвал себя специалистом по госпереворотам, комментируя штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа и слова журналиста Джейка Таппера, который отметил, что для подготовки подобных шагов «не нужно обладать блестящим умом». Болтон уточнил, что такие решения требуют большого количества работы, а сам он участвовал в организации государственных переворотов в разных частях света, не уточнив, о каких странах может идти речь.