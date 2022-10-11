Захарова пригрозила ответными мерами в случае закрытия консульства в Турку

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Россия незамедлительно ответит на закрытие российского генконсульства в финском Турку, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, финская сторона не должна испытывать никаких иллюзий на этот счет.

В Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что практическое осуществление подобных инициатив повлечет незамедлительные ответные меры, — указала дипломат.

Она отметила, что подобные заявления — это «новая попытка русофобски настроенных финских политиков заработать себе дешевую популярность, спровоцировав очередной конфронтационный шаг в отношении России с вполне предсказуемыми последствиями».

Ранее мэр Турку Минна Арве обратилась к МИД страны с предложением закрыть генконсульство России. По ее мнению, в присутствии российской дипмиссии в городе нет необходимости, в том числе потому, что местных жителей не интересует получение виз в РФ из-за СВО на Украине. Те россияне, кто находится в Финляндии, могут получить помощь в посольстве РФ в Хельсинки, отметила она.

В настоящее время в Финляндии действуют четыре диппредставительства России. Помимо посольства в столице и генконсульства в Турку, работают почетное консульство в Куусамо и консульство в городе Мариехамн.

С 30 сентября гражданам России закрыт въезд в Финляндию по туристическим визам. По словам посла РФ в стране Павла Кузнецова, остальные поездки — с целью учебы, работы, посещения родственников и так далее — разрешены.

При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки может ввести полный запрет на въезд россиян, такая работа уже началась. Он пояснил, что государство не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими».