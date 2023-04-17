Захарова поставила на место послов, осудивших приговор Кара-Мурзе Захарова назвала заявления послов трех стран о приговоре Кара-Мурзе вмешательством в дела РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления послов Великобритании, США и Канады относительно 25-летнего приговора журналисту Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вмешательством во внутренние дела страны, сообщается на сайте дипведомства. Захарова также указала, что Москва считает неприемлемыми высказывания посла Британии в России Деборы Броннерт, потребовавшей отменить приговор Кара-Мурзе. Спикер МИД РФ подчеркнула, что эти действия нельзя назвать иначе, кроме как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия.

Это прямое вмешательство во внутренние дела России, — заявила Захарова.

Пресс-секретарь МИД РФ задалась вопросом, на каком основании британские дипломаты берутся судить о справедливости судебных приговоров в отношении граждан других стран. Захарова отметила, что является «очередным примером беззастенчивого лицемерия» Лондона, напомнив о «бесчеловечном отношении» к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, помещенному в британскую тюрьму вплоть до экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет лишения свободы.

Захарова также назвала «верхом цинизма» заявление послов США и Канады, расценивших решение суда в отношении Кара-Мурзы как попытку заглушить несогласных. Дипломат обратила внимание, что такие слова были озвучены послами стран, «беззастенчиво нарушающих права человека» и «преследующих инакомыслящих у себя дома», объявляя их «внутренними террористами». Захарова привела в пример штурм Капитолия в январе 2021 года и протесты в Канаде в начале 2022-го.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, распространении фейков о российской армии и руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Мать Кара-Мурзы Майя призналась, что ожидала «циничный приговор», но вердикт превзошел ее ожидания. Адвокат осужденного Мария Эйсмонт сообщила, что за время пребывания в СИЗО у Кара-Мурзы, арестованного в апреле 2022 года, ухудшилось здоровье, что проявилось в онемении конечностей и отказе нервов, у него диагностировали полинейропатию. Защита будет обжаловать приговор.